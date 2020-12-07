Hatay’dan emniyet teşkilatını üzen haber!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın kırmızı alarm veren iller arasında vaka artışını yüzde 125 olarak açıkladığı Hatay'da bir Emniyet mensubu daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Kovid-19'da vaka artış hızının yüzde 125'e ulaştığı Hatay'da Emniyet müdürü hayatını kaybetti.



Hatay'ın ilçesi Payas ilçe emniyet müdürü Mustafa Bağ, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.



Bağ'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere mesai arkadaşlarını yasa boğdu.



Geçen hafta kovit testi pozitif çıktıktan sonra İskenderun'da özel hastaneye yatırılan emniyet müdürü Mustafa Bağ yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi