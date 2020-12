İBB'den 'burs' aldatmacası! 12 bin 334 üniversite öğrencisini nasıl 30 bin öğrenci olarak takdim edersiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 bin öğrenciye burs verdiğini açıklamıştı. Hatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sayının 75 bin bursa çıkartılacağını ifade etmişti.

Ancak AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde yaptığı konuşma da işin aslının farklı olduğunu belirtti. Kaynar, 'İBB'nin 30 bin burs veriyoruz' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar: 12 bin 334 üniversite öğrencisini nasıl 30 bin öğrenci olarak takdim edersiniz?

Kaynar meclis konuşmasında İBB Başkanı İmamoğlu'nun birçok konuda abartılı konuştuğunu hatta bunu billbordlara yazdığını ama işin gerçeğinin sonradan öyle olmadığının öğrenildiğini ifade etti.

Kaynar, "Ben bütün hesapları inceleyen birisi olarak söylüyorum. Örneğin kamuoyuna 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yaptığını her yere asıyor ve bunu ısrarla söylüyor. Biz resmi yazı yazdık, yazının kendisi de burada, cevabı da burada. Belediyenin resmi sosyal hizmetler müdürlüğü 20 Şubat 2020 tarihli yazısı bu. Yazıda, "Belediyemiz 2019 yılında 12 bin 334 üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapmış. 14 milyon 800 bin 800 TL ödeme yaptığı halde bunu 30 bin öğrenci olarak nasıl takdim edersiniz?" ifadelerini kullandı.

Kaynar söylerine şu şekilde devam etti: "Aynı öğrenciye biz raporu yazdığımızda ikinci taksitler ödenmemişti ama üniversite öğrencilerine ikinci taksit ödenince onları bir daha mı sayıyorsunuz? Yani öğrenci adedinden bahsediyorum size. 12 bin 334 öğrenciye birinci taksit ödedin bir say, ikinci taksit ödedin bir daha say! O zaman her öğrenciye böyle bir şey olabilir mi? Belediye başkanı ne demişti? '75 bin öğrenciye burs vereceğim' demişti. '30 bine veriyorum' diyor ama 12 bin 334 kişiye burs vermiş, kanım dondu. Organize bir kötülük var burada. Batsın böyle siyaset. İmamoğlu, öğrencilere verdiği bursu bile abartarak, üçle çarparak söyledi, batsın böyle siyaset!"