İçişleri Bakanı Süeyman Soylu'dan HDP'nin Batman'daki tecavüz iftirasına sert tepki: Tutuştular...

Batman'ın Gercüş ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğuna kamu görevlilerince tecavüz edildiğini ortaya atan HDP'nin yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Bakan Soylu, bu yalan sosyal medya hesabından oldukça sert sözlerle yanıt verdi. Soylu, "Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor" ifadelerini kullandı:
SOYLU: TUTUŞTULAR, YALAN SİYASETİ DE FAYDA ETMİYOR...
Bakan Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden HDP'nin yaydığı yalan ve Batman Valiliği'nin açıklamalarının fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor...
Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor
'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 7, 2020
Tutuştular!
Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor pic.twitter.com/RtreOpPu2g
NE OLMUŞTU?
HDP Kadın kolları ve HDP'li Milletvekilleri, partiye ait HDP Kadın isimli Twitter hesabından, "Kolluk eliyle gerçekleşen tecavüzlerden biri bu kez Gercüş'te yaşandı. Bir çocuğun, aralarında uzman çavuş ve polislerin de olduğu kişiler tarafından tecavüze maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Ancak iktidarın yargısı yine failleri aklama çabasında! Soruyoruz?" şeklinde hiçbir somut gerçekliğe dayanmayan, iftira içerikli bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımdan kısa süre sonra Batman Valiliği bir açıklama yayınladı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu kesin bir dille bildirildi.
VALİLİK: TAMAMEN YALAN VE MAKSATLI
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Gercüş ilçesinde mağdurun cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiçbir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken bölücü terör örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."
BAŞSAVCILIK DA YALANLADI
Bir açıklama da Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
CHP VE HDP YANDAŞI MEDYA YALANA ORTAK OLDU
Başsavcılık, emniyet ve Valilik tarafından kesin bir dille yalanlanan haber, CHP ve HDP yanlısı yayınlar yapan Artı gerçek, Gazete Duvar ve BirGün Gazetesi'nde yayınlandı.