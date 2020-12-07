İçişleri Bakanı Süeyman Soylu'dan HDP'nin Batman'daki tecavüz iftirasına sert tepki: Tutuştular...

BAŞSAVCILIK DA YALANLADI

Bir açıklama da Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP VE HDP YANDAŞI MEDYA YALANA ORTAK OLDU

Başsavcılık, emniyet ve Valilik tarafından kesin bir dille yalanlanan haber, CHP ve HDP yanlısı yayınlar yapan Artı gerçek, Gazete Duvar ve BirGün Gazetesi'nde yayınlandı.