İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.