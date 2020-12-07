Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur

İletişim Başkanı , "CHP Genel Başkanı , TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 19:20 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA