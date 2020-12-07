Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Altun'a iftira atan Kılıçdaroğlu'na Mahir Ünal'dan sert yanıt! Türk siyasi tarihinde “Pinokyo Sendromu” ile anılacaktır

İletişim Başkanı Altun'a iftira atan 'na 'dan sert yanıt! Türk siyasi tarihinde “” ile anılacaktır

Genel Başkanı 'nun İletişim Başkanı ile ilgili asılsız değerlendirmelerine hem Fahrettin Altun'dan hem de Genel Başkan Yardımcısı 'dan yanıt geldi. Ünal açıklamasında: "Türk siyasi tarihinde “” ile anılacaktır." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 21:07 Son Güncelleme: 7.12.2020 21:12 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'a iftira atan Kılıçdaroğlu'na Mahir Ünal'dan sert yanıt! Türk siyasi tarihinde “Pinokyo Sendromu” ile anılacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.

MAHİR ÜNAL'DAN SERT TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Ünal paylaşımında: "Yalanlarına verilen hiçbir cevapla ilgilenmeyen, kendi yalanlarını ısrarla tekrar ederek bu yalanların gerçek olacağını zanneden ve kasetle gelen Genel Başkan, Türk siyasi tarihinde "Pinokyo Sendromu" ile anılacaktır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması: Askeri tesisi izinsiz olarak görüntülemek isteyen Rus vatandaşı...

ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanı Altun'a iftira atan Kılıçdaroğlu'na Mahir Ünal'dan sert yanıt! Türk siyasi tarihinde “Pinokyo Sendromu” ile anılacaktır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA