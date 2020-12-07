İletişim Başkanı Altun'a iftira atan Kılıçdaroğlu'na Mahir Ünal'dan sert yanıt! Türk siyasi tarihinde “Pinokyo Sendromu” ile anılacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.

MAHİR ÜNAL'DAN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Ünal paylaşımında: "Yalanlarına verilen hiçbir cevapla ilgilenmeyen, kendi yalanlarını ısrarla tekrar ederek bu yalanların gerçek olacağını zanneden ve kasetle gelen Genel Başkan, Türk siyasi tarihinde "Pinokyo Sendromu" ile anılacaktır." ifadelerini kullandı.