'İntikam eylemi' hazırlığındaydılar! DEAŞ'lılara şafak operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanması ve başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının 'intikam eylemi' hazırlığında olduğunu belirledi.







Eylem hazırlığındaki 7 örgüt mensubunun evlerine TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdikleri evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



