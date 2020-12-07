Kısıtlama sonrası toplu taşıma ve taksiler denetlendi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesiyle koronavirüs denetimleri başladı. İstanbul'daki bir çok kritik noktada toplu taşıma ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Özellikle denetlenen taksilerde Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.





Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle toplu taşıma araçlarına yönelik bir çok noktada denetimler yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Beyoğlu Taksim Meydanı'nda, Beşiktaş Barbaros ve Balmumcu , Zincirlikuyu gibi bir çok noktada koronavirüs denetimi yapıldı. Durdurulan taksilerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.