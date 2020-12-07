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Metrobüslerde yoğunluk yine aynı! Koronavirüse davetiye çıkarılıyor

sonrası metrobüslerde yine gözle görülür yoğunluk yaşandı. İnsanların işlerine yetişmek için hücum etmesi nedeniyle sabah erken saatlerinden itibaren metrobüslerde yoğunluk oluştu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 10:53 ABONE OL
Metrobüslerde yoğunluk yine aynı! Koronavirüse davetiye çıkarılıyor

Kısıtlama sonrası metrobüslerde yine gözle görülür yoğunluk yaşandı. İnsanların işlerine yetişmek için ilk gelen metrobüse hücum etmesi nedeniyle sabah erken saatlerinden itibaren metrobüslerde yoğunluk oluştu.



Koronavirüs tedbirleri gereği kapasitenin yarısının kullanılacağı belirtilirken yine insanlar işe geç kalma endişesi ile metrobüslerde omuz omuza yolculuk yaptılar. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı metrobüs yolculuklarında insanlar yoğun ortamda yine virüse davetiye çıkardılar.



Metrobüslerdeki yoğunluk sabah 07.00'dan itibaren kendini gösterdi. Zincirlikuyu metrobüs durağına gelip Avcılar istikametineg gitmek isteyenler durağa ilk gelen metrobüse akın ettiler. Kapasitenin yarısının binmesi gereken otobüse yarısından fazla yolcu binerek koronavirüse ortam yarattı.

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Metrobüslerde yoğunluk yine aynı! Koronavirüse davetiye çıkarılıyor
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