Payas Emmiyet Müdürü Mustafa Bağ corona virüse yenik düştü

Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ tedavi gördüğü hastanede korona virüs hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİNİN MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİYOR

Mustafa Bağ'ın cenazesinin memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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