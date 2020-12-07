Son dakika... 274 bin kişi tehlikede! İşte koronavirüs alarmı veren ilçe

HASTALIĞI GRİPLE KARIŞTIRANLAR VAR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde esnafından Murat Açkan ise, kurallara yeterince uyulmadığı için vakalarda artış yaşandığını belirterek, "Şu an salgın başını aldı gitti. Hastalığı griple karıştıranlar var. Esnaf olarak da insan olarak da kayıplarımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun.

KORONAVİRÜS KAYNAKLI CENAZELER ARTMAYA BAŞLADI

Çevremizde artık çok sık cenazeler duymaya başladık. İnegöl halkı olarak Reis'i dinlemedik. Hiç kimse maske takmadı, sosyal mesafeye dikkat etmedi. Şu an hastane yoğun bakımı doldu. Poliklinikler de kapatıldı. İnşallah bu salgını da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SABAH'a verdiği bilgide yoğun bakım konusunda kritik illeri de açıkladı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'nın iyi durumda olduğunu belirten Koca'nın açıklamaları şöyle oldu;