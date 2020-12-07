Son dakika... 274 bin kişi tehlikede! İşte koronavirüs alarmı veren ilçe

Koronavirüste şoke eden son dakika gelişmesinin adresi Bursa'nın İnegöl ilçesi oldu. Yoğun nüfusuyla Türkiye'nin 23 şehrinden daha fazla olan ve yüzölçümü olarak da 15 şehirden daha büyük alan kaplayan İnegöl'de koronavirüs vakalarında son 3 ayda yaşanan çarpıcı artış HES uygulamasında tüm çıplaklığı ile görüldü. Koronavirüs vaka sayısındaki artış, İnegöl'ün üzerine gelindiğinde HES uygulamasına da yansırken 3 ay önce görüntüleri alınan risk haritası ile bugün arasındaki büyük değişim adeta alarm verdi.
Foto: İnegöl risk haritasının eski hali
İnegöl'ün uygulama üzerindeki eski görüntüleri ile aralık ayı risk haritası görüntüleri arasında büyük fark Bilim Kurulu'nun da gündeminde.
İlçenin neredeyse tamamı, 3 ayda kırmızıya büründü. İnegöllü vatandaşlar, vaka artışına tepkilerini dile getirdiler.
SON DAKİKA HERKES AİLESİNDEN BİRİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI
Koronavirüs vakalarında gözle görülür artış olduğunu belirten İnegöllü Hasan Balyoz, "Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. İlçe olmamıza rağmen büyük şehirlerin vaka ve ölüm sayılarını yakaladık. Bunda sanayi şehri olmamız da önemli bir faktör. Bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. HES uygulamasına baktığımızda her yeri kırmızı görüyoruz. Bütün komşularda, arkadaşlarda, akrabalarda bir kişinin testi, pozitif çıkmaya ve ailelerimizden birisini kaybetmeye başladık. Artık durum feci bir hal almaya başladı" dedi.
HASTALIĞI GRİPLE KARIŞTIRANLAR VAR
Bursa'nın İnegöl ilçesinde esnafından Murat Açkan ise, kurallara yeterince uyulmadığı için vakalarda artış yaşandığını belirterek, "Şu an salgın başını aldı gitti. Hastalığı griple karıştıranlar var. Esnaf olarak da insan olarak da kayıplarımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun.
KORONAVİRÜS KAYNAKLI CENAZELER ARTMAYA BAŞLADI
Çevremizde artık çok sık cenazeler duymaya başladık. İnegöl halkı olarak Reis'i dinlemedik. Hiç kimse maske takmadı, sosyal mesafeye dikkat etmedi. Şu an hastane yoğun bakımı doldu. Poliklinikler de kapatıldı. İnşallah bu salgını da atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SABAH'a verdiği bilgide yoğun bakım konusunda kritik illeri de açıkladı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'nın iyi durumda olduğunu belirten Koca'nın açıklamaları şöyle oldu;
SIRALAMADA EN SON VAKA SAYISI DÜŞÜYOR
Koronavirüste büyükşehirlerde İstanbul üçüncü piki gördü. Anadolu henüz ikinci zirveyi yaşıyor. Son alınan önlemlerin etkisinin iki hafta sonra görülmeye başlanacağını düşünüyoruz. Öncelikli olarak vakalar, daha sonra hastaneye yatış sayısı, ve daha sonra yoğun bakıma geçişler, entübe olanlar olmak üzere sıralamanın sonunda da hasta sayısı düşüyor.
SON DAKİKA UYARISI: YOĞUN BAKIM ALARMI OLAN İLLER
En sonunda kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Dolayısıyla vaka sayısıyla birlikte hastane yükünün de azalması önemli. Yoğun bakım doluluğu konusunda Adana, İzmir, Samsun, Hatay, Antalya, Ordu gibi illerde sorun yaşıyoruz. İstanbul ve Ankara daha kontrol altında.