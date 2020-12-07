Son dakika! 3 köye koronavirüs bulaştıran üfürükçü kadın uzmanların gündeminde

AKIL VE MANTIK DIŞI BİR DURUM

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk: "Bu salgında en önemli bulaş yolu, hastalıklı kişinin ağzından çıkan virüs partiküllerinin, sağlam olan kişinin burun ve ağzından girmesi. Tam da hastalığın ana vektörü bu iken, bir üfürükçü çağırıp ondan medet ummak kadar; akla, bilime aykırı olabilecek bir durum tasavvur edemiyorum.

Bu kadının süper bulaştırıcı olma ihtimali de olabilir. İnsanlar, şu süreçte akrabası, komşusu veya kim olursa olsun sosyal yaşamda temasta bulunduğu kişileri pozitif olarak kabul etmeli. Kendisini de pozitif olarak kabul ederek hareket etmeli.Bu salgınla ancak böyle başa çıkılabilir." - Milliyet