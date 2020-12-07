Son dakika: Alman gazetesinden çarpıcı Erdoğan analizi: AB'den ve Almanya'dan korkmuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yoluna kararlı bir duruş ile devam etmesi Alman Tagesspiegel tarafından analiz edildi. Analizde, "Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor" denildi.
"TAVİZ VERMEYEN BİR YOL İZLİYOR"
Alman Tagesspiegel, "Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor" başlığı ile yayınladığı analizde, Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiğini yazdı. Türkiye'nin dış politikada hiçbir ülkeye taviz vermediği de belirtildi.
"AKDENİZ'DE KARARLI TAVIR SÜRÜYOR"
Alman gazete, Türkiye'nin ABD'ye karşı dik durarak S-400'leri aldığını belirtti, NATO'nun itirazlarına da boyun eğilmediğini yazdı. Alman Tagesspiegel Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz meselesine ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.
Türkiye'nin kararlı tavrından geri adım atmadığı, tehditlerin etki etmediği yazıldı.
Bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla neredeyse tüm devletlere Türkiye'ye karşı yardım çağrısında bulunan Yunanistan'ın, ABD' nin de desteğini aldığını belirten yazı, Erdoğan'ın buna rağmen kararlılıkla sondaj çalışmalarına da devam ettiğine yer verdi.
"AB MÜLTECİLERDEN KORKUYOR"
Suriye'de yaşanan istikrarsızlık ve iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye geldi. Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeliler AB'yi tedirgin ediyor. Gazete buna da yer verdi. AB'nin bu konuda korku yaşadığını aktardı.