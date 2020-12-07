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: Alman gazetesinden çarpıcı Erdoğan analizi: 'den ve 'dan korkmuyor...

haberi: 'nın önemli medya kuruluşlarından Tagesspiegel Başkan 'ın dış politikadaki kararlı duruşuna ilişkin bir analiz yayınladı. Analizde, Erdoğan'ın yaptırım tehditlerinden korkmadığı ve kararlarının arkasında durduğu belirtildi. Ayrıca, 'nin bölgesel bir güç haline geldiğine vurgu yapıldı.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 10:38 Son Güncelleme: 7.12.2020 10:48 ABONE OL
Son dakika: Alman gazetesinden çarpıcı Erdoğan analizi: AB'den ve Almanya'dan korkmuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yoluna kararlı bir duruş ile devam etmesi Alman Tagesspiegel tarafından analiz edildi. Analizde, "Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor" denildi.

"TAVİZ VERMEYEN BİR YOL İZLİYOR"

Alman Tagesspiegel, "Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor" başlığı ile yayınladığı analizde, Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiğini yazdı. Türkiye'nin dış politikada hiçbir ülkeye taviz vermediği de belirtildi.

"AKDENİZ'DE KARARLI TAVIR SÜRÜYOR"

Alman gazete, Türkiye'nin ABD'ye karşı dik durarak S-400'leri aldığını belirtti, NATO'nun itirazlarına da boyun eğilmediğini yazdı. Alman Tagesspiegel Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz meselesine ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.

Türkiye'nin kararlı tavrından geri adım atmadığı, tehditlerin etki etmediği yazıldı.

Bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla neredeyse tüm devletlere Türkiye'ye karşı yardım çağrısında bulunan Yunanistan'ın, ABD' nin de desteğini aldığını belirten yazı, Erdoğan'ın buna rağmen kararlılıkla sondaj çalışmalarına da devam ettiğine yer verdi.

"AB MÜLTECİLERDEN KORKUYOR"

Suriye'de yaşanan istikrarsızlık ve iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye geldi. Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeliler AB'yi tedirgin ediyor. Gazete buna da yer verdi. AB'nin bu konuda korku yaşadığını aktardı.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" VURGUSU

"Erdoğan, Türkiye'yi AB veya ABD tarafından idare edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor" ifadeleriyle, ülkenin tam bağımsız politikasına vurgu yapan yazı, Batılı devletlerin Türkiye'nin edindiği güçlü konuma karşı içinde bulunduğu huzurluğu da gözler önüne serdi.

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Son dakika: Alman gazetesinden çarpıcı Erdoğan analizi: AB'den ve Almanya'dan korkmuyor...
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