Son dakika: Alman gazetesinden çarpıcı Erdoğan analizi: AB'den ve Almanya'dan korkmuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yoluna kararlı bir duruş ile devam etmesi Alman Tagesspiegel tarafından analiz edildi. Analizde, "Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor" denildi.

"TAVİZ VERMEYEN BİR YOL İZLİYOR"

Alman Tagesspiegel, "Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor" başlığı ile yayınladığı analizde, Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiğini yazdı. Türkiye'nin dış politikada hiçbir ülkeye taviz vermediği de belirtildi.