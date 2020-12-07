SON DAKİKA - Bakan Koca açıkladı! 7 Aralık koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri…

2020 yılının Mart ayında Türkiye'de ilk vakası görülen corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Hava sıcaklıklarının düşüşe geçtiği günümüzde Türkiye'de corona virüsü vaka ile ağır hasta sayısında görülen artışlar sonucunda vatandaşlarımız koronavirüs testi yaptırmak amacıyla sağlık kuruluşlarına yöneliyor. Covid-19'un mutasyona uğramasıyla da koronavirüs belirtilerine yenileri eklenirken ülkemiz koronavirüs aşısı için de pek çok yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bunların yanında Sağlık Bakanlığı filyaysyon ekibi tarafından elde edilen günlük korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından 7 Aralık korona tablosu formatıyla son dakika olarak açıklandı. Peki, 7 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika olarak 7 Aralık koronavirüs tablosu verilerini paylaştı. Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? sorusu cevabı ve Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verilerinden detaylar şöyle;