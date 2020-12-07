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SON DAKİKA - Bakan Koca açıkladı! ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı! verileri…

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana adı verilen corona virüsü pandemisiyle mücadele eden ülkemizde salgına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan koronavirüs belirtileri sebebiyle vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarının yolunu tutarak koronavirüs testi yaptırmaya ve önlem almaya devam ediyor. İlk vakadan bu yana hesabında verilerini açıklamaya devam ediyor. Bu bağlamda Bakan Koca Twitter hesabında verilerini paylaşmadan önce vatandaşlarımız (7 Aralık 2020 Pazartesi) corona virüsü vaka sayısı kaç oldu merak ediyor. Bu başlık altında 7 Aralık koronavirüs tablosu, bugünkü ve korona son durum verileri bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.12.2020 02:06 Son Güncelleme: 8.12.2020 02:06 ABONE OL
SON DAKİKA - Bakan Koca açıkladı! 7 Aralık koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri…

2020 yılının Mart ayında Türkiye'de ilk vakası görülen corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Hava sıcaklıklarının düşüşe geçtiği günümüzde Türkiye'de corona virüsü vaka ile ağır hasta sayısında görülen artışlar sonucunda vatandaşlarımız koronavirüs testi yaptırmak amacıyla sağlık kuruluşlarına yöneliyor. Covid-19'un mutasyona uğramasıyla da koronavirüs belirtilerine yenileri eklenirken ülkemiz koronavirüs aşısı için de pek çok yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bunların yanında Sağlık Bakanlığı filyaysyon ekibi tarafından elde edilen günlük korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından 7 Aralık korona tablosu formatıyla son dakika olarak açıklandı. Peki, 7 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika olarak 7 Aralık koronavirüs tablosu verilerini paylaştı. Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? sorusu cevabı ve Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verilerinden detaylar şöyle;

7 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.

6 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun

5 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.

4 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.

3 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.

2 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.

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SON DAKİKA - Bakan Koca açıkladı! 7 Aralık koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri…
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