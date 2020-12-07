Son dakika haberler: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı açıkladı! "İnsanlığın sonu olurdu"

YÜZYILLARDIR AŞI VAR



Son dakika haber: Prof. Dr. Tükek, aşıların kısırlaştırdığı, genetiğimizle oynandığı gibi komplo teorilerinin uzun yıllardır 'aşı karşıtları' tarafından çekinmeden kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Tükek "Yüzyıllardır aşı var. Suçiçeği, kabakulak, kızamık gibi onlarca hastalığı bu sayede yok etmişiz. Aşı olmasaydı herhalde insanlığın sonu gelmişti. Bunları görmeyin; bilimsel hiçbir dayanağı, kimin seslendirdiği belli olmayan teorilere inanın! Akıl alır gibi değil. Sesleri çok çıkıyor olabilir. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyor olabilirler ama aşı karşıtları aslında ellerinde bilimsel veri olmayan bir avuç insan" düşüncesini dile getirdi.