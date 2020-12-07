Son dakika haberler: Prof. Dr. Mustafa Gere Çin aşısı oldu! Tam normalleşme için tarih verdi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere aşı çalışmalarına başlanacağını müjdeledi. Bu haberle birlikte sosyal medyada aşı karşıtı kampanya başlatıldı. Peki bu iddialar gerçekleri ne kadar yansıtıyor? 3 ay önce Çin merkezli Sinovac firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının 3 faz çalışması kapsamında gönüllü aşı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek ile akıllardaki sorulara cevap aradık.Dünyada aşı çalışmaları başladığında enfeksiyon uzmanı arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede hangi aşı gelirse gelsin biz bu çalışmalarda gönüllü olacağımızı ifade etmiştik. Çin'den gelen Sinovac aşısın faz 3 çalışması başladığında, hiçbir tereddüt yaşamadan katıldım. İki nedeni var. Bu çalışma sağlık çalışanları üzerinden ilerleyecekti. Yönetici olarak ve ileri yaşta bir sağlık çalışanı olarak, meslektaşlarımla bu riski paylaşmak için gönüllü oldum. İkincisi kendimi koruma adına bu çalışmaya katıldım.Önce bazı testler yapıldı. Daha önce bir enfeksiyonla karşılaşmadığımız ve vücudumuzda bir antikor oluşmadığı görüldü. Ardından birinci doz uygulandı. Bir takip çizelgesi verildi. Telefonla aranarak herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığı sık sık soruldu. 15 gün sonra ikinci doz yapıldı. Birinci ayın sonunda ilk antikor düzeyinin yükseldiği görüldü. İki hafta sonra yeniden bakıldığında antikorlar iki kat daha yükselmişti. Artık yeterli düzeyde bir antikora sahip olmuştum.Evet. Bunu da şöyle biraz daha destekleyebiliriz. Benimle birlikte çalışan meslektaşlarım, arkadaşlarımın neredeyse hepsi Kovid-19'a yakalandılar. Ben yakalanmadım. Sinovac'ın beni koruduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Şu an için aşılar başarılı ve koruyor. Yenide aşı olmaya gerek var mı? Bunun periyodu ne olmalı? Bunu zaman içerisinde öğrenebileceğiz.İğne yeri dahil olmak üzere hiçbir yan tesir yaşamadım. Bazı arkaşlarımızda baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik gibi bir iki günlük yan etkisi görülmüş. Bende bunların hiçbiri görülmedi.İki tür üretim teknolojisi var. Biri Çin aşının kullandığı ve maliyeti biraz yüksek. Ama eski aşı çalışmalarında da kullanıldığı için yakın olarak biliyoruz. Diğeri ise Alman firması ve diğerlerinin kullandığı aşılar. Bunların üretim maliyeti daha düşük. Ancak yeni teknolojik aşılar. Etkinlik olarak ise eski teknoloji ve yeni teknoloji olsun hepsinin kabul edilebilir olduğunu ve başarı oranlarının birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz.Dünyadaki aşı çalışmalarının hiçbiriyle ilgili bir makale yayınlanmadı. Moderna ve Pfizer'dan yapılan açıklamalarda aşıların başarı oranının yüzde 92-95 aralığında olduğunu ifade ettiler. Çin'in ürettiği aşı hakkında 5-10 gün içerisinde bir açıklama yapılacaktır. Ancak faz 2 aşamasında yapılan açıklamalarda başarı oranlarının diğer aşılardan çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. Alman, Rus, ABD ve Çin aşılarının hepsinin başarı oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu biliyoruz. Aşıların etkinliği konusunda bir endişemiz yok.Vücudu gerekli antikoru oluşturduysa aşı olmasına gerek yok. Herhangi bir semptom yaşamadan bu hastalığı atlatanlara, farkında olmadan bu hastalığı geçirenlere de aşı yapılması gerekecektir. Aşı da olsanız bir süre daha tedbirlere devam etmeniz gerekecek. Aşı olmadan önce nasıl maske ve mesafe dahil nasıl tedbirler alıyorsam şu anda ayın yaşıntımı sürdürüyorum.Aşının korunma özelliği ortadan kalktıysa hiçbir mahsuru yok. Vücudunuzda antikor konusunda bir sorun yaşanıyorsa yeni bir aşıya geçmenizde bir sıkıntı yok. Farklı bir aşı da yaptırılabilir.Türkiye'de aşı kabul oranı yüzde 50'yi aşmayacağı söyleniyor. Bu çok riskli. Aşı olmak istemeyenler sadece kendilerini değil çevresi için de risk taşıyacaktır. Biz normal hayatımıza dönmek istiyorsak aşı konusunda bir tereddüt yaşamamamız gerekir. Bir de aşı olmayan vücudu antikor oluşturmayan vatandaşlar belki uçağa binemeyecek ya da belli hizmetlerden yararlanamayacak. Çünkü bu bir güvenlik konusu. Siz aşıya karşı olabilirsiniz. Ama virüs taşıyorsanız bu toplumu ilgilendiren bir halk sağlığı problemidir. Bir sağlık çalışanı olarak aşıya güven duyulmasını bekliyorum.Ben bilim adamı olarak bilimin dışındaki hiçbir şeyi doğru bulmam. Aşıların insan nüfusunu kontrol altına almak, insanlara çip takarak takip altına almak gibi bir fonksiyonu yoktur. Aşıların tek amacı virüse yönelik insan vücuduna direnç kazandırmaktır.Bilimsel olarak altı doldurulamamış iddialar bunlar. Hastalığın dünyaya yayılması ile birlikte sık sık dile getiriliyor. Ben hiçbir ülkenin, dünya ekonomisini durduran, milyonlarca insanın ölümüne neden olarak bir virüsü üretip, bunu kimyasal bir saldırı olarak kullanabileceğini düşünmüyorum. Bu çok ağır bir iddia olur.Her şey yolunda giderse haziran ayında hayatımız normale döner diye düşünüyorum. Kurallara uyarak ve aşı çalışmalarına gerekli katkıda bulunarak hızlı bir şekilde normalleşmemiz gerekiyor.önce ayrıldığı hemşire eşi Perihan Yüksel gözyaşları içinde Adnan Çetin'i anlattı: 1985'de evlendik.Hocasıyla yaşadığı sorun ve maddi zorluklardan okulunu bıraktı. Yeğenim de tıpta okuyordu, ona hep 'sana bir gün yetişeceğim' derdi. Son zamanlarda okulunu bitirmeyi kafasına koymuştu. Yeryüzünde onu tanıyanlar çok şanslı. Elinin değmediği, yardım etmediği kimse yokmuş. Kan ihtiyacı olduğunda telefon susmadı. Allah mekanını cennet eylesin.