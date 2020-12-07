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SON DAKİKA: 'ndan askeri tesisi izinsiz olarak görüntülemek isteyen Rus vatandaşlarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: "Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 18:42 Son Güncelleme: 7.12.2020 18:53 ABONE OL
SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı'ndan askeri tesisi izinsiz olarak görüntülemek isteyen Rus vatandaşlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz. Basın meşruhatlı vize ve geçici akreditasyon süreçleri hakkında bilgilere, İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir."

Son dakika: İHA merkezini görüntüleyen Rus gazeteciler serbest bırakıldı

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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı'ndan askeri tesisi izinsiz olarak görüntülemek isteyen Rus vatandaşlarıyla ilgili açıklama
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