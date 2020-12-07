SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı'ndan askeri tesisi izinsiz olarak görüntülemek isteyen Rus vatandaşlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

İHA AR-GE Merkezi’nin bulunduğu yerde izinsiz çekim yapmışlardı! Adliyeye böyle sevk edildiler! | Video



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz. Basın meşruhatlı vize ve geçici akreditasyon süreçleri hakkında bilgilere, İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir."