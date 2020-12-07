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Son dakika: ’nın sığınaklarına darbe! Jandarma PKK’nın 135 kilogram toz esrarını ele geçirdi

’de devam eden Yıldırım operasyonları kapsamında terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 7.12.2020 11:52 Son Güncelleme: 7.12.2020 11:54 ABONE OL
Son dakika: PKK’nın sığınaklarına darbe! Jandarma PKK’nın 135 kilogram toz esrarını ele geçirdi

Bingöl'de devam eden Yıldırım operasyonları kapsamında PKK terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi

Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere 40 tim ve 535 personel ile İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlar kapsamında Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsalında terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınak tespit edildi.

SIĞINAKTAN 135 KİLOGRAM TOZ ESRAR ÇIKTI

Tespit edilen depo ve sığınaklarda yapılan aramalarda, 900 7,62 mm.fişek, 1 EYP düzeneği, 1 güneş paneli, 1 akü, 10 büyük tüp, 9 küçük tüp ile 135 kilogram toz esrar ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: PKK’nın sığınaklarına darbe! Jandarma PKK’nın 135 kilogram toz esrarını ele geçirdi
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