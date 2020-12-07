Son dakika: Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.



Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsalındaki Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bakırtaş Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bahar Çelik'e, İ.Ç. idaresindeki 63 DR 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisi ile çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane de yapılan müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamadı. Çocuğa çarpan kamyon şoförü İ.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.