Son dakika: Terör örgütü PKK'nın finans ağına darbe

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yıldırım operasyonları kapsamında, Bingöl'de jandarma ekiplerinin terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere düzenlediği operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Genç ilçesindeki Sağgöze köyü kırsalında 40 tim ve 535 personel ile düzenlenen operasyonda, 16 noktada terör örgütüne ait 6 depo ve 7 sığınak tespit edildi. Tespit edilen depo ve sığınaklarda 7,62 milimetre 900 fişek, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, güneş paneli, akü, 135 kilogram toz esrar ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.