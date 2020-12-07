Tecavüzlere sessiz kalan HDP’den iftira furyası

HDP Kadın kolları ve HDP'li Milletvekillerin "Gerçüş'te kamu görevlileri bir çocuğa tecavüz etti" yalanını yaydı. HDP'li isimler mağdur çocuk üzerinden asker ve polisleri hedef aldı. HDP'li Tuma Çelik'in ve PKK'nın tecavüz skandallarını görmezden gelen HDP Kadın kollarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kolluk eliyle gerçekleşen tecavüzlerden biri bu kez Gercüş'te yaşandı. Bir çocuğun, aralarında uzman çavuş ve polislerin de olduğu kişiler tarafından tecavüze maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Ancak iktidarın yargısı yine failleri aklama çabasında! Soruyoruz? GercüşteNeOluyor?" iddiasında bulunuldu. Sık sık FETÖ'cülerin avukatlığına soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da yalanı yayanlar arasında yer aldı.







Gergerlioğlu, "2. Musa Orhan olayı mı? Batman Gercüş'te aralarında kamu görevlilerinin de olduğu şahısların küçük yaşta bir çocuğa tecavüz ettiği iddiaları var Resmi yetkililer tecavüzü doğruluyor, kamu görevlisi iddialarını yalanlıyor" şeklinde algı içerikli paylaşımda bulundu. Yalanın yayılmasında CHP ve HDP yanlısı yayınlar yapan Artı gerçek, Gazete Duvar ve BirGün Gazetesi gibi yayın organları da rol aldı.





HEM BAŞSAVCILIK HEM DE VALİLİK YALANLADI



Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö'nün cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ayrıca soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir ifadelerine yer verildi. Batman Valiliği, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Batman Valiliği de olayda ne sanık ne de tanıklar arasında hiçbir kamu görevlisinin adının geçmediğini vurguladı.





"ORTAKLARININ DURUMUNU ÖRTBASA UĞRAŞIYORLAR"



HDP Fatih İlçe örgütü, 15 yaşında çocuğun 3 gebeliği olduğunu, Savcılığın yayın yasağı ve gizlilik kararı bulunduğunu öne sürerek Meydanlardayız" paylaşımı yaptı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP Fatih İlçe örgütünün paylaşımının ardından tepki geldi. Bakan Soylu, "'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor" dedi.





SON DAKİKA HABERİ... 14 yaşındaki kızı hamile bırakan kişi bulundu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'nin Batman'daki tecavüz iftirasına sert tepki: Tutuştular...