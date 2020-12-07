TMV Afganistan okullarında mezuniyet heyecanı

Afganıstan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Aryana Erkek Lisesi, FETÖ'den devralınmasının ardından ikinci mezunlarını verdi. Mezuniyet törenine İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Afganistan Eğitim ve Hac, Evkaf Bakanlığı yetkilileri, Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, okul yöneticileri ve veliler katıldı. Tören sonrasında öğrenciler Türkçe ve Farsça şarkılar seslendirdi.