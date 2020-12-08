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14 ’lı terörist öldürüldü

ANKARA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 ABONE OL
14 PKK’lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi " denildi. Ayrıca Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Bu arada PKK'dan kaçışlar hızlanarak sürüyor. Diyarbakır Lice'de üç askerimizi kaçıran, ilçe emniyet müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı gerçekleştiren PKK'nın roketçisi Yusuf Özdemir örgütten firar etti. İstanbul'a kaçan terörist, Pendik'te düzenlenen bir operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Ayrıca yürütülen ikna çalışmaları sonucu biri 27 yıldır örgüt içinde olan 2 terörist teslim oldu.
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14 PKK’lı terörist öldürüldü
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