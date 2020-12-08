Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bagaj dolusu kaçak sigarayla yakalandılar

Bagaj dolusu kaçak sigarayla yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmından 12 bin 500 adet makaron diye tabir edilen kaçak sigara ele geçirilirken araçtaki 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 8.12.2020 14:07 ABONE OL
Bagaj dolusu kaçak sigarayla yakalandılar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 7 Aralık günü İzmit Akpınar Mahallesinde yapılan yol emniyet ve kontrolünde şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

C.T ve E.S isimli şahısların kullandıkları araçta yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında istiflenmiş halde toplam 12 bin 500 adet makaron diye tabir edilen kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken C.T. ve E.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bagaj dolusu kaçak sigarayla yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA