Bagaj dolusu kaçak sigarayla yakalandılar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 7 Aralık günü İzmit Akpınar Mahallesinde yapılan yol emniyet ve kontrolünde şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

C.T ve E.S isimli şahısların kullandıkları araçta yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında istiflenmiş halde toplam 12 bin 500 adet makaron diye tabir edilen kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken C.T. ve E.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.