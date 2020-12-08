Fatmanur Altun: Maaştan feragat ettiğimi açıklamam da kinlerini eksiltmedi

Cumhuriyet Gazetesi, THY yönetim kurulu faaliyet raporunda TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'un ücret aldığının ortaya çıktığını duyurmuş, Cumhuriyet'in gerçeği çarpıttığı kısa sürede ortaya çıkmıştı.

"BU ARADA CHP'DE TECAVÜZ VAR!"

Altun, Cumhuriyet'in yalan haberine anında cevap yazarak, "Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin TL. Ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi. İBB'de bile 'tek kurum, 3 maaş' düzeni varken, aklınızın almaması normal. Bu arada CHP'de tecavüz var!" demişti.

"MAAŞTAN FERAGAT ETTİĞİMİ AÇIKLAMAM DA KİNLERİNİ EKSİLTMEDİ"

THY'deki maaşından feragat ettiğini açıkladı halde Altun, kendisine yönelik iftira kampanyasının devam ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Altun, şu ifadeleri kullandı: Kendileri benzer şartlarda olsa Karun gibi gezecek olanların, bizim kesime hiç bir şeyi layık görmediklerini bugün bir kez daha gördüm. Maaştan feragat ettiğimi açıklamam da kinlerini eksiltmedi. Yüz verdikçe astar isteyen, kendi ayıplarına kör, edepsiz, hasut bir topluluk bunlar Bu arada CHP'de tecavüz var!"