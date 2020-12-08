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Göksu sert tepki gösterdi: Yalanın merkezi gündem değiştirmeye çalışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. İletişim Başkanı ve eşi hakkında yürütülen kara propagandaya sert tepki gösterdi. Tecavüz olaylarının üstünü örtmek isteyen için 'Yalanın merkezi' diyerek "iftiradan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı

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Giriş Tarihi: 8.12.2020 19:09 Son Güncelleme: 8.12.2020 19:22 ABONE OL
Göksu sert tepki gösterdi: Yalanın merkezi CHP gündem değiştirmeye çalışıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun üzerinden kara propagandaya başlayan CHP'ye Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sert tepki gösterdi.

Göksu, CHP'nin İstanbul örgütünde ve Türkiye'nin çeşitli illerinde ortaya çıkan taciz ve tecavüz vakalarını örtmek için ajans çalışılması yapıldığını vurguladı.

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CHP içerisindeki tecavüzlere ses çıkarmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem değiştirmek için iftira propagandası yapıldığını belirterek şunları söyledi:

Fatmanur Altun: “CHP’deki taciz, tecavüz gündemi değişsin diye saldırıyorsunuz”

İletişim Başkanımız Fahrettin Altun ve kıymetli eşi Fatmanur Altun hakkında "Yalanın kurgu merkezi" CHP üzerinden yürütülen iftira politikası, CHP'deki ahlak dışı davranışları, başkalarına asılsız itham ve iftiralar atarak gündemden düşürmeye çalışmaktan başka hiçbir şey değildir."

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Göksu sert tepki gösterdi: Yalanın merkezi CHP gündem değiştirmeye çalışıyor
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