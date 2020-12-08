Sunucu Özlem Gürses, Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ilk ihracat treninin Çin'e yollanmadığı iddiasını bir video hazırlayarak ortaya atmıştı. Çin'e gönderilen trenin İstanbul Halkalı'ya kadar gittiğini belirten Gürses, bunu dalga geçerek duyurmuştu.





"Özlem Gürses'i fena işletmişler, Çin'e giden tren ilerliyor!" | Video

YALANI KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Gürses'in 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ve Çin'e gönderilen trenle ilgili yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Özlem Gürses'in video çekerek algı oluşturmasına tepkilerin ise ardı arkası kesilmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan "Ticari koridorlar oluşturarak kıtalar arasında ulaştırma altyapıları tesis ediyoruz. Trenimiz, Çerkezköy'den başlayan ve Xi'an şehrinde son bulacak 12 günlük serüvenine devam ediyor. Yolun açık olsun" dedi. Ayrıca trenin şu an hangi konumda olduğuna dair ulusal gazetelerde haberler yapıldı.

GÖKÇEK, "ÖZLEM'İ ÇOK KÖTÜ İŞLETMİŞLER!"

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek de sosyal medyadan sunucu Özlem Gürses'in dalga konusu olan videosuyla alakalı bir paylaşım yaptı. Gökçek, "Özlem'i çok kötü işletmişler... Klipte tren düdüğünü niye öyle uzun uzadıya çaldırmışlar ki Özlem!" dedi.