Kanuni için geri sayım başladı

Türkiye'nin göğsünü kabartan sondaj gemilerinden üçüncüsü olan Kanuni'nin, Karadeniz'e açılması için Zonguldak Filyos Limanı'nda yapılan kule dikimi çalışması tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün bir video paylaşarak "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı" ifadelerini kullanmıştı. Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na ulaşmıştı. Boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için geminin sökülen kulesi, Filyos Limanı'nda tekrar yerine yerleştirildi ve hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Kanuni, Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlamak için gün sayıyor.