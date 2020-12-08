Kirli yalanlarını emniyet bozdu

HDP'li Tuma Çelik'in ve PKK'nın tecavüz skandallarını görmezden gelen HDP Kadın Kolları ve HDP milletvekilleri, "Gercüş'te kamu görevlileri, bir çocuğa tecavüz etti" yalanını yaydı. HDP'li isimler, mağdur çocuk üzerinden asker ve polisleri hedef aldı. Sık sık FETÖ'cülerin avukatlığına soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da yalanı yayanlar arasında yer aldı. Gergerlioğlu, "2. Musa Orhan olayı mı? Batman Gercüş'te aralarında kamu görevlilerinin de olduğu şahısların küçük yaşta bir çocuğa tecavüz ettiği iddiaları var, resmi yetkililer tecavüzü doğruluyor, kamu görevlisi iddialarını yalanlıyor" şeklinde algı içerikli paylaşımda bulundu. Yalanın yayılmasında CHP ve HDP yanlısı yayınlar yapan Artı Gerçek, Gazete Duvar ve Birgün Gazetesi gibi yayın organları da rol aldı.Söz konusu cinsel taciz iddiasında kamu görevlilerinin olduğuna yönelik soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ederken, Batman Valiliği olayda ne sanık ne de tanıklar arasında hiçbir kamu görevlisinin adının geçmediğini vurguladı.HDP-PKK çevrelerinin yaydığı kara propagandayı ise Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bozdu. Soruşturmada Gercüş'te cinsel istismar sonucu hamile kalan ve babası güvenlik korucusu olan P.Ö.'nün (14), yaşadığı köyde erkek arkadaşı M.A. (19) tarafından evlilik vaadiyle cinsel ilişkiye zorlandığını ortaya çıkardı. P.Ö. hakkında köyde dedikodu çıkardığı da saptanan M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.