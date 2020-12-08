Kütahya’da DEAŞ operasyonu

Kütahya'da Emniyet TEM ekiplerinin operasyonu ile 2 DEAŞ üyesi ile DEAŞ propagandası yapan 1 Türk vatandaşı eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kütahya Cumnuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyonla yakalanan 2 Irak uyruklu DEAŞ üyesi ve sosyal medya hesabından DEAŞ Propagandası yaptığı belirlenen 1 Türk vatandaşı yakalandı.

Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve cep telefonları ve dijital materyaller el geçirildi.

Irak uyruklu DEAŞ üyelerinin Irak ve Suriye'de çok sayıda eylem ve faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan DEAŞ üyelerinin sorgularının akabinde Adliyeye sevk edilecekleri açıklandı.