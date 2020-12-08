Muş’ta PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Muş'ta jandarma tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda çoık sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarınca; Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenme alanlarını bulmak maksadıyla müşterek yapılan operasyon kapsamında 4 adet sığınak ve 6 adet jelikan bulundu.

Açıklamada şöyle denildi: "Jandarma tarafından yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan basma düzenek, 6 bomba atar, 3 taarruz tipi el bombası,8 adet 7.62 mm fişek, 1 AK-47 Kalaşnikof P.Tf. Mekanizması 1 AK-47 Kalaşnikof P.Tf. Mekanizma iğnesi,1 patlamamış fünye,1 güneş paneli, 1 metre elektrik kablosu, 1 şarj aleti kablosu, 7 yazıcı kartuşu,1 tüplü ocak,1 küçük akü,1 büyük tüp,1 panço,1 met, 2 çift mekap ayakkabı, 50 yazılı doküman, ayrıca muhtelif miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.





Öte yandan Muş Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonda da 3 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Polisin operasyonunda ise; 1 Kalaşnikof silah,1 dürbün,1 Kalaşnikof silah üstü kapak, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü,93 adet tabanca fişeği,1 yivsiz av tüfeği, 42 av tüfeği fişeğinin ele geçirildi.