Pandemi desteği 562 milyara ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Oktay özetle şunları söyledi:2021 bütçesi, e-Devlet Dijital Türkiye çalışmalarıyla kamu hizmetlerinde çağ atlayan, TÜRKSAT Uydu projeleriyle çıtayı uzaya taşıyan bir bütçedir. 15 günde solunum cihazı üretebilen, tüm dünyaya yardım eli uzatabilen ve aynı anda Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da hakkaniyet mücadelesini sürdüren Türkiye için zor diye bir şey yoktur. İşte bu bütçemizle imkansız görülen atılımları mümkün hale getireceğiz.Bütçenin temel misyonu Kovid-19 salgınına bağlı olarak ortaya çıkan küresel yeniden yapılanma sürecinde Türkiye ekonomisinin sağlam ve öngörülebilir adımlarla ilerlemesini temin etmektir. Yeni normalde ülkemizin küresel ölçekte hak ettiği yeri almasıdır. Bütçemiz her bir vatandaşımızın beklentisi, talepleri ve hayalleri doğrultusunda yeni başarı hikayelerimizin dayanağını oluşturacaktır. Kovid-19 salgınıyla mücadelemizi destekleyecek nitelikte işlevsel bir bütçedir.Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği verilmesini sağladık. İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında, hızlı işe dönüş teşviki, istihdama dönüş teşviki ve artı istihdam teşvikini getirdik. Salgından en çok etkilenen sektörlerden turizm sektörüne ilişkin adımlar attık. 2020 yılı kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü 562 milyar liraya ulaşmıştır.Tekrar uygulamaya konulan salgın kısıtlamalarına rağmen, 2020'yi pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Ekim ve kasım ayına ilişkin ilk öncü göstergeler de bu beklentimizi doğrular niteliktedir. 2021'de yüzde 5.8 oranında büyüme hedefliyoruz. 2021'de 2020'ye göre istihdamın 1 milyon 598 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 12.9'a gerilemesi beklenmektedir.İhracat hedefimiz 184 milyar dolar. Türkiye, Kovid-19 sonrası süreçte küresel ticaretteki ve tedarik zincirlerindeki değişimlere yeni nesil uygulamalarla uyum sağlayarak küresel ticarette önemli bir aktör olmaya devam edecektir.AB üyesi bazı ülkeler ve ABD dahil dünyada birçok ülkede insanların evlerinde ölüme terk edildiği, kendi hallerine bırakıldığı manzaralara şahit olunan bir ortamda biz, vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini ücretsiz şekilde sunuyoruz. Yaptığımız anlaşmalarla aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ülkeler arasında yer alacağız.Hukuk ve ekonomideki düzenlemeleri Meclisimizin gündemine taşıyacağız. 81 ilin tamamına, her bir haneye ve her bir vatandaşımıza dokunan, ihtiyaç duyulan düzenlemeleri önümüzdeki dönemde birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.Ermenistan, Karabağ'da kadın, çocuk demeden sivilleri katlederken uluslararası toplum sessizliğe büründü. Biz bu sessizliği İdlib'den, Hama'dan hatırlıyoruz. Uluslararası toplumun bu kayıtsızlığını Filistin'den, Yemen'den, Arakan'dan biliyoruz. Yaşanan insani zulümler karşısında dünyanın bu sessizliğine karşı Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerektiğinde yedi düvele meydan okuyor, hakkın ve hakikatin yanında yer alıyoruz. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için verdiğimiz destek de kardeşliğimizin olduğu kadar dış politikada onurlu duruşumuzun bir gereğidir. Bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı da şiddetle kınıyorum.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasını, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." diye değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti. Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.