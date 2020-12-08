Pandemi tedbirleri kapsamında 5 bin 890 vatandaş misafir edildi! 4 milyon ev ziyareti yapıldı

Kovid-19 pandemisini tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği, pandeminin başladığı günden bugüne kadar geçen sürede yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.



Pandemi Kurulu ve Filyasyon Takip Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Hıfzıssıhha Kurulunca sürecin yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada "İlçe kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, güvenlik güçlerimizin temsilcileri, il ve ilçe sağlık teşkilatlarımızın sorumlu yöneticilerinin katılımlarıyla toplanan İl Filyasyon Takip Kurulumuz, bu hafta 17'nci toplantısını yaptı" denildi. Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren İstanbul Valiliği, şunları söyledi:



FİLYASYON EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA



*Tüm ilçelerimizde 5 bin 657 personelden oluşan bin 953 filyasyon ekibimiz, azim ve kararlılıkla filyasyon hizmeti veriyor.

*Filyasyonda temaslı tespit süremiz, 7 saatin altına düşmüştür.



*Bugün itibariyle günlük 92 bin 500 kapasitesine ulaştığımız PCR testlerinden alınan numuneler 16'sı kamu, 30'u özel olmak üzere toplam 46 laboratuvarda analiz edilmektedir.



VEFA SOSYAL DESTEK BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA



*İlçelerimizde, Vefa Sosyal Destek Birimleri ve 9 bin 582 personelden oluşan bin 739 Mahalle Denetim Ekibimiz 10 Ağustos'tan bugüne; 1 milyon 433 bin 906 telefon takibi yaptı, 4 milyon 158 bin 326 ev ziyareti gerçekleştirdi.



*Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca ihtiyaç sahibi 10 bin 689 aileye 2 milyon 910bin 954 TL nakdi, 14 bin 960 ayni yardım yapıldı.



DENETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA



İl/ilçe salgın denetim merkezlerinde görevli 10 bin 588 personelden oluşan 2 bin 674 ekibimizce 21 Ağustos 2020 tarihinden bugüne kadar:

*Başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, toplu etkinlik mekanları, berber/kuaför/güzellik merkezleri, pazar yerleri gibi yerlerde;



*9 3bin 296'sı ihbar, 4 milyon 942bin 345'i re'sen olmak üzere toplam 5 milyon 35 bin 641 denetim faaliyeti gerçekleştirildi.



*Bu denetimler sonucunda, alınan tedbir ve kurallara uymayan 45 bin 238 kişi/işletme hakkında; ihlal kapsamında 21 bin 678 kişi/işletmeye uyarı, ihlal kapsamında 22 bin 198 kişi/işletmeye idari para cezası verildi. 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 271 işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur.



*İzolasyonu ihlal eden şahıslara yönelik yaptırımlarda 9 bin 923 idari, 8 bin 254 adli işlem yapılmıştır.



*Güvenlik birimlerimizce sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; İl genelinde 4 Aralık saat 21'den 7 Aralık saat 5.00'e kadar yapılan denetimlerde 4 bin 376'sı kısıtlama kurallarını ihlal, 360'ı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 4 bin 736 idari ve 2 adli işlem yapıldı. Ayrıca, 55 bin 955 trafik denetiminde 2 bin 359 trafik cezası düzenlenmiştir.



KARANTİNA UYGULAMALARI



*Evinde karantinaya uymayan veya karantina şartlarına uygun barınma imkânı olmayanlar, YURTKUR'a ait 2 yurtta misafir ediliyor.

*Bugün itibariyle 48'i evsiz, 648'i izolasyon kurallarına uymayan toplam 696 vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz.

*Bugüne kadar 5 bin 890 vatandaşımızın misafir edildiği bu yurtlarda, 13 bin adet hijyen seti dağıtılmıştır.



*İstanbul'da salgın ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına yönelik olarak mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Uygulanan tedbirlere yönelik yapılan denetimlerde vatandaşlarımızın sağlığının korunması için güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımız görev başındadır.