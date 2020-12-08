Son dakika... PKK'lı teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukata şok

TANIK İFADESİNDE DE YER ALDI

İddianamede, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist E.B'nin tanık olarak ifadesi de yer aldı.

E.B, ifadesinde şunları anlattı:

"Birlik köyünde 'Botan' kod isimli Veli Taşkıran gelerek bulunduğumuz araca bindi. Taşkıran ve 'Soreş Tatvan' kod isimli Ferhat Akgün sohbet etmeye başladı. Taşkıran, 'birazdan kız gelecek' dedi. Akgün ise 'avukat olan kız mı gelecek?', Taşkıran ise 'evet avukat kız gelecek' diye cevap verdikten sonra araçtan indik. Sonra şüpheli lüks bir araçla geldi. Elinde çok sayıda rulo halinde ve bantlanmış, dış kısmında bir şeyler yazan kağıtlar vardı. Avukat, Taşkıran ve Akgün'ün yanına gitti ve yaklaşık 2 saat birlikte konuştular. Avukat ile Akgün çok samimiydi. Avukat elinde bulunan kağıtları Akgün'e verdikten sonra geldiği araçla köyden ayrıldı."