PKK'ya Gara Dağı kuşatması: Üs bölgesine sızacaklardı!

Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesindeki Pençe Kaplan Harekât bölgesinde Hantur Dağındaki askeri üs bölgemize sızma girişiminde bulunan 7 kişilik terörist grup TB-2 Bayraktar İnsansız Hava Aracıyla tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu bölge lazerle işaretlendikten sonra bölgeye Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanlığının emriyle Diyarbakır'dan havalanan iki F-16 tarafından nokta operasyon yapıldı. Bir tonluk varil bombası diye bilinen yerli mühimmatla düzenlenen harekâtta aralarında Haftanin alan sorumlusunun da bulunduğu 3'ü kadın 7 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Hantur Dağı, haziran ayından bu yana devam eden Pençe Kaplan harekâtı kapsamında teröristlerden tamamen temizlendikten sonra buraya kalıcı yüksek güvenlikli ileri teknoloji cihazlarla donatılmış 5 ayrı üs bölgesi ve gözetleme kuleleri inşa edilmişti.

Çukurca'nın karşısındaki Zap Vadisinden de 4 kişilik silahlı terörist grubun Türkiye sınırına doğru hareket halinde olduğu yine İnsansız Hava Araçlarıyla tespit edildi. Çemço Vadisinde düzenlenen hava harekâtında 4 terörist silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Çukurca, Şemdinli, Derecik ve Uludere ilçeleri karşısındaki Metina, Zap, Gara ve Haftanin bölgelerinde anlık istihbarata dayalı nokta operasyonların yoğunluk kazanması üzerine TSK'nın sivil hassasiyeti de Irak Bölgesel Kürt yönetimiyle paylaşıldı. Hava harekâtlarının devam ettiği bu bölgelerdeki köy ve mezralarda yaşayan sivillerin olası bir harekât nedeniyle zarar görmemeleri için peşmerge komutanlığı ile ortak bir mutabakata varıldı. Sivil halkın bağ, bahçe ve arazi işlerini yürütmeleri ve arazide dolaşmaları sabah saat 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında sınırlandırıldı. Bu saatler dışında dışarı çıkılması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı peşmerge güçleri de köy ve mezralarda yaşayan yöre halkına tebligatta bulundu.

Duhok'un Amediye, Şeladize ve Kanimasi kasabaları üçgeninde kalan Gara Dağı da peşmergeler tarafından dört koldan kuşatıldı. Stratejik öneme sahip Gara Dağı, PKK'nın yıllarca en önemli barınma alanlarından biriydi. Teröristler Gara Dağından Zap'a, buradan da Metina'ya geçtikten sonra Çukurca, Şemdinli ve Derecik'e sızarak sınır karakollarındaki askerlerimizi şehit ediyordu. Peşmergeler dünden itibaren Duhok'a bağlı Çemanke bölgesinden Gara Dağını kuşattı. Ertuş hattından Aslan Tepesi ve Geliye Kıymete alanlarını da olası kaçışlar nedeniyle tuttu.