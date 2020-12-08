SON DAKİKA | Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, 14 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

SEYAHAT TOPLU ULAŞIMLA

Şehirlerarası seyahatler ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) ile yapılabilecek. Özel araçla şehirlerarası seyahat, izne tabi olacak.

Farklı mazereti bulunan kişiler toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Ganyan, İddia ve Milli Piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon-ganyan yatırma işlemi yapılacak.