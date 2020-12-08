Son dakika: AB'ye net mesaj! Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

İki görüşmelerde Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya konularını görüştük. Macaristan, Türkiye'nin AB üyeliğinden ve AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden yana.

Macaristan, Türkiye'nin haklı olduğu konularda hep yanında durdu. Biz de AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ama bunu, yarın AB Zirvesi başladığı için söylemiyoruz.

Hem bizden hem de AB'den kaynaklanan sebeplerden dolayı sorunlar çıktı.



AB, Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım. Bu süreçlerde Yunanistan ve Rum Kesiminin kışkırtıcı adımlarını gördük, böyle bir süreçte AB Yunanistan ve Rum Kesimi'ni masaya getirebilirdi ama olmadı. Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor. Biz çok sabırlı davrandık, Yunanistan diyaloğa yanaşmadı. AB'nin bu gerçekleri görmesi gerekiyor, tek taraflı açıklamalar görüyoruz, bu doğru değil..

Szijjarto'nun konuşmasından satır başları;

Brüksel sorumsuz göçmen politikası sürdürüyor. AB, Türkiye'ye teşekkür etmeli. Onlar 4 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor.

İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir. AB, Türkiye'ye vaat ettiği parayı ödemeli.

Türkiye her açıdan AB için stratejik bir ortak. Türkiye'ye karşı çifte standart bırakılmalı.