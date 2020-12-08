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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kritik ziyaretinin detayları belli oldu

Son dakika haberine göre; Başkan , zaferinin ardından ilk kez kardeş 'ı ziyaret edecek. Kritik ziyaret öncesi İletişim Başkanlığı'ndan programa ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 17:20 Son Güncelleme: 8.12.2020 17:26 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kritik Azerbaycan ziyaretinin detayları belli oldu

İletişim Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9- 10 Aralık'ta Bakü'ye yapacağı resmi ziyaretin detayları açıklandı. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımların ele alınacağı belirtildi.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine 9- 10 Aralık'ta Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret, 'Tek Millet iki Devlet' şiarını temel edinmiş iki ülkenin, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekâtın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kapsamda, Bakü'de 10 Aralık'ta düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne iştirak edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkânlar değerlendirilecektir. Ziyarette, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret çerçevesinde ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlamaya matuf muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kritik Azerbaycan ziyaretinin detayları belli oldu
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