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Son dakika: ’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Maltepe İlçe Yöneticisi K.'nin tutuklanmasına neden olan cinsel taciz suçlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istemediği ancak şüpheli Umut K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtildi. İddianamede, mağdur kadın Z.Y.'nin şüpheli Umut K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında Umut K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 10:06 Son Güncelleme: 8.12.2020 10:49 ABONE OL
Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe'de yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, bir kafede oturdukları sırada K.'nin cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Umut K. tutuklanırken hazırlanan iddianamede "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapsi istendi.

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Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

İddianamede cinsel saldırı olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi. Suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Umut K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.

Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

"DÖVEREK CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI"

İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istemediği ancak şüpheli K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtildi. İddianamede, mağdur kadın Z.Y.'nin şüpheli Umut K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında Umut K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı.

Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

Bu sırada genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği anlatılan iddianamede şöyle denildi: "Şüpheli K. öfkeyle mağdur/müşteki Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada Z.Y.'i dövdü ve üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Z.Y'yi cinsel ilişkiye zorladı"

Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

Şüpheli K.'nin mağdur Z.Y.'nin bağırması ve yalvarmasına rağmen bir yandan da kadını dövmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, boğazını sıkarak 'Seni burada kimse duyamaz kapı da kilitli. Seni burada sinkaf edeceğim, kendimi de öldüreceğim' dediği aktarıldı.

Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

"KURTULMAK İÇİN 'SENİN DE KIZIN VAR' DİYEREK YALVARDI"

Mağdur kadının şüpheli K.'nin elinden kurtulabilmek için, olanları kimseye anlatmayacağını söyleyerek, 'senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtilen iddianamede, bu eylemin 1-1.5 saat sürdüğü anlatıldı. İddianamede şüpheli, tanıklar ile mağdur arasında herhangi bir düşmanlık ya da menfaat ilişkisi olmadığı, Z.Y.'nin ifadesindeki olay örgüsü, zaman, yer ve iddia olunan suçlar kapsamındaki anlatımı, tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

O ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K., Z.Y ve Ö.K'nin kafeye girdiği görülüyor. Bir süre sonra Z.Y.'ye Umut K. tarafından saçından tutularak darp ediliyor. Umut K. genç kadını saçından tutarak tuvalete doğru götürüyor.

Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

Bir süre sonra tekrar kafenin ortasına gelen K.'nin Z.Y'ye sarıldığı görülüyor. Kadın ifadesinde, tehdit nedeniyle Umut K.'ya zorla sarıldığını söylemişti. Görüntülerin devamında ise Z.Y'nin eli sargılı bir şekilde Umut K. ile kafeden ayrılıyor.

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Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı
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