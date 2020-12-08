Son dakika: CHP’li başkan döverek cinsel ilişkiye zorlamıştı! Taciz rezaletinin görüntüleri ortaya çıktı

"KURTULMAK İÇİN 'SENİN DE KIZIN VAR' DİYEREK YALVARDI"



Mağdur kadının şüpheli Umut K.'nin elinden kurtulabilmek için, olanları kimseye anlatmayacağını söyleyerek, 'senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtilen iddianamede, bu eylemin 1-1.5 saat sürdüğü anlatıldı. İddianamede şüpheli, tanıklar ile mağdur arasında herhangi bir düşmanlık ya da menfaat ilişkisi olmadığı, Z.Y.'nin ifadesindeki olay örgüsü, zaman, yer ve iddia olunan suçlar kapsamındaki anlatımı, tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.