Son dakika haberi! AK Partili vekilden başörtüsü yasakçılarına tokat gibi cevap!

YAŞANMIŞ GERÇEKLERİN HATIRLATILMASI ADETA BİR SUÇ GİBİ ALGILANIYOR

"Milyonlarca kadının hayatına geleceğine mal olan yaşanmış gerçekliğin hatırlatılması, özellikle yasaklara değil yasaklardan kurtuluşa 'özgürlüğe' ve 'özgürlüğün yolunu açanlara' vurgu yapılması adeta bir suç gibi saldırıya uğruyor."

"Tarihin varlık sebebi olan şu önemli noktayı anlamak gerekiyor. Bir meselenin artık yaşanmıyor olması ne unutulmasının ne de yok sayılmasının mazereti olamaz. Çünkü gerekli doğru konumlandırma yapılmazsa tekerrür kaçınılmazdır."

"TAŞLAR YERİNE OTURANA KADAR KONUŞMAYA DEVAM"

"Bu yasaklardan kurtuluşu her telaffuz ettiğimizde yaşanan saldırı ve üslup, artık sesli konuşamayan 'yasakçı' zihinlerin bir yerlerde canlı olduğunun kaçınılmaz sızıntısı adeta! Taşlar yerine oturana kadar konuşmaya devam..."