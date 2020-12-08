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Son dakika haberi: "İntikam eylemi' hazırlığındaki terör örgütüne baskın

Son dakika haberi: Terör örgütü 'ın sözde 'Türkiye emiri' 'in yakalanmasının ardından intikam eylemi hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ'lı teröristlere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 örgüt mensubunun gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 11:21 Son Güncelleme: 8.12.2020 11:31 ABONE OL
Son dakika haberi: İntikam eylemi' hazırlığındaki terör örgütüne baskın

Edinilen son dakika bilgisine göre terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanması ve başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının 'intikam eylemi' hazırlığında olduğunu belirledi. Eylem hazırlığındaki 7 örgüt mensubunun evlerine dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdikleri evlerde 5 şüpheli gözaltına alınırken, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin evine düzenlenen baskında, vize süresinin bittiği belirlenen Türkmenistan uyruklu bir kadın da yakalandı.

Gözaltına alınan bir şüphelinin, dini nikahlı eşi olduğunu iddia edilen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü?ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Bakanlıktan çarpıcı rakamlar

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Son dakika haberi: "İntikam eylemi' hazırlığındaki terör örgütüne baskın
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