SON DAKİKA HABERİ - Koronavirüste düşüşün yaşanacağı ilk 4 il

YOĞUN BAKIMLARDA RAHATLAMA DAHA SONRA

Büyükşehirlerdeki vaka ve hasta sayılarındaki gerileme eğilimine paralel olarak hastane ve yoğun bakımlara yansıması ise önümüzdeki haftadan sonra olması bekleniyor. Çünkü tedavi ortalama 10-14 gün devam ediyor. Örneğin geçen hafta bir hastanın yoğun bakıma alınması için 60-70 saat olan bekleme süresi bu hafta 20 saate düştü. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tablo daha da rahatlayacak.