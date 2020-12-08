Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler: Anadolu şehirlerinde alarm devam ediyor! 14 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler: Anadolu şehirlerinde alarm devam ediyor! 14 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kovid-19 ile olan mücadelede son dakika gelişmesi: Koronavirüs pandemisine karşı verilen savaşta arka arkaya alınan yeni tedbirler etkilerini göstermeye başladı. Büyükşehirlerde vaka sayıları düşüşe geçerken süreç böyle devam ederse önce büyük şehirler daha sonra da Anadolu'da vaka ve hasta sayıları düşecek. Ocak ayında vaka sayısı 20 bin, Şubat ayında ise 10 binlere inecek. Aşının da devreye girmesi ile baharın başlangıcında kovid vaka ve ölüm sayıları konusunda rahatlama başlayacak. Düşüşün başlayacağı 4 kritik il de yapılan koronavirüs projeksiyonu ile ortaya çıkarıldı.

SON DAKİKA TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ BÜYÜK ŞEHİRLERDEN BAŞLADI ANCAK... Peş peşe gelen koronavirüs tedbirleri sonucunda İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde günlük vaka ve hasta sayılarında düşüş başladı. Bilim Kurulu'na başkanlık eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İstanbul'da vakalarda yüzde 25 düşüş oldu" açıklamasına karşın bunun toplam sayılara yansımaması, günlük hasta sayılarının halen 30 binlerde olması ise Anadolu'daki şehirlerde yaşanan artışın devam etmesinden kaynaklanıyor.

HASTANELERDE YOĞUN BAKIM YATAKLARI KONUSUNDAKİ RAHATLAMA DAHA SONRA Vaka ve hasta sayılarında Büyük şehirlerde düşüş eğilimiyle doğru orantılı olarak hastane ve yoğun bakımlara yansıması ise önümüzdeki haftadan sonra olması bekleniyor. Çünkü tedavi ortalama 10-14 gün devam ediyor. Örneğin geçen hafta bir hastanın yoğun bakıma alınması için 60-70 saat olan bekleme süresi bu hafta 20 saate düştü. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tablo daha da rahatlayacak.