Son dakika: Lüks sitede ölü bulunan Rus kadınla ilgili yeni gelişme! Kameralar incelendi! Son tarih 30 Kasım

SON DAKİKA! ÖLÜMÜNDE BU ŞÜPHE DEĞERLENDİRİLİYOR



Chikareva'nın yatağından inerken dengesini kaybedip düştüğü, başını da penceredeki mermere çarptığı buna bağlı hayatını kaybettiği ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Chikareva'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazacağı belirtilirken, polis iki ay önce kendisine şiddet uygulayan Rus kadının boşanma davaları süren kocası Salih G.'nin de ifadesine başvurdu.





Salih G. Rus kadın ile uzun süredir görüşmediğini, Chikareva ile en son 30 Ekim'de telefonla konuştuğunu, söyledi. Salih G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, tanık olarak dinlenen Rus kadının arkadaşları da Chikareva'nın son zamanlarda aşırı derecede alkol tükettiğini söyledi. Polisin evde yaptığı incelemede çok sayıda da içki şişesi bulundu.