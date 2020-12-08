Son dakika: Lüks sitede ölü bulunan Rus kadınla ilgili yeni gelişme! Kameralar incelendi! Son tarih 30 Kasım

ON DAKİKA! KOCA ŞİDDETİNE UĞRAYAN RUS KADINDAN ACI HABER:
Ankara'da iki ay önce boşanma aşamasındaki eşi tarafından darp edildiğini öne süren Rus Vera Chikareva yaşadığı lüks sitedeki evinde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede Rus kadının alkollü halde yatağından inerken düştüğü, başını pencerenin mermerine çarpması sonucu yaşamı yitirdiği belirlendi. Cinayet şüphesi bulunamayan olayla ilgili kadının kocasının da ifadesine başvuruldu.
Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde Vera Chikareva'nın(35) oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde Chikareva'yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.
KAPISI ARKADAN KİLİTLİ
Polis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Kamera kayıtlarında Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü evine girdiği bir daha da dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Ayrıca evin kapısının da içeriden kilitli olduğu ölümle ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirlendi.
SON DAKİKA! ÖLÜMÜNDE BU ŞÜPHE DEĞERLENDİRİLİYOR
Chikareva'nın yatağından inerken dengesini kaybedip düştüğü, başını da penceredeki mermere çarptığı buna bağlı hayatını kaybettiği ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Chikareva'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazacağı belirtilirken, polis iki ay önce kendisine şiddet uygulayan Rus kadının boşanma davaları süren kocası Salih G.'nin de ifadesine başvurdu.
Salih G. Rus kadın ile uzun süredir görüşmediğini, Chikareva ile en son 30 Ekim'de telefonla konuştuğunu, söyledi. Salih G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, tanık olarak dinlenen Rus kadının arkadaşları da Chikareva'nın son zamanlarda aşırı derecede alkol tükettiğini söyledi. Polisin evde yaptığı incelemede çok sayıda da içki şişesi bulundu.