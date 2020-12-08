Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TIMSS Türkiye sonuçlarını açıkladı! İlk kez 500 puanın üzerindeyiz...

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın 4 yılda bir yaptığı, dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarından biri olan TIMSS 2019 sonuçları açıklandı.
4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bir önceki tarama, 2015'te gerçekleştirilmişti.
Öğrenci başarılarındaki eğilimleri izleyen ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirleyen araştırmanın 2015 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında Türkiye, 2019'da hem matematik hem de fen alanında puan ve sıralamasını artırdı.
Türkiye, ilk kez sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıkarak başarılı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin performasındaki iyileşme, tüm bölgelere yayıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un sonuçlarını değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.
BAKAN SELÇUK DUYURDU
Toplantıda konuşan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
Türkiye sonuçlarını sizlerle açıklamak üzere karşınızdayım.
TIMSS uluslararası eğitim başarılarını değerlendirme kuruluşlarını değerlendirme araştırmasıdır.
4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik-fen alanındaki başarılarını ele alıyor.
Ülkemiz TIMSS 2019'a kadar Fen ve Matematik alanlarında zaman zaman başarısını artırmıştır.
Türkiye 2019'da ilk kez 4. sınıftaki uygulamaya 5. sınıf örneklemiyle katılmıştır.
2015-2019 döngülerinde 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin ortalama yaşı 12 iken Türkiye'den katılan öğrencilerin yaş ortalaması 9.2'ydi.
Bu raporumuza göre TÜrkiye puanlarının değerlendirmesi şöyle:
4. sınıf matematik alanında 483 olan ortalama puan 2019'da 40 puan arttı. Matematik uygulamasında 2015'te 49 ülke arasında 36 sırada yer alırken 2019'da 58 ülkeden 23. sıraya yükseldi.
Fen alanında 2015'te 483 ortalama puandı. 2019'da ise 5462ya yükseldi.
Fen uygulamasında 2015'te 35.'yken 2019'da 58 ülke arasından 19. sıraya yükseldi.
Bu verilere göre TIMMS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMMS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu.
TIMSS 2019 TÜRKİYE VERİLERİ
4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını, 2019 yılında 40 puan artırarak 523'e yükseltti.
4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi.
4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526'ya yükseltti.
4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.
8. sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496'ya yükseltti.
8. Sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükseldi.
8.sınıf fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515'e yükseltti.
8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldi.