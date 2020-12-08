SON DAKİKA: PKK'nın Sincar oyunu ortaya çıktı! Çekildikleri açıklanmıştı, meğer...

Kontrol altında tuttuğu bina ve bölgeleri terk ettiği söylenen PKK'ya bağlı yaklaşık 3 bin 500 militanın bulunduğu Sincar Koruma Birlikleri'nin de ilçe sınırları içinde bir yerden başka bir yere taşındığını ve Haşdi Şabi'ye katıldığı belirlendi. Haşdi Şabi üniforması giyen PKK'nın İran'ın bir aracı haline geldiğini ifade eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, bölgedeki son gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi.

PKK'nın, Haşdi Şabi safında kendini gizlemesi ve Haşdi Şabi'nin bir parçası haline gelmesi Türkiye, ABD, Irak ve KBY açısından sonuçları olan bir konudur. Haşdi Şabi'nin Irak ordusuna katıldığının ilan edilmesine rağmen ABD tarafından tehdit olarak algılanması ve daha önce hava taarruzu ile etki altına alındığı bilinmektedir. Nihayetinde İran yanlısı Haşdi Şabi'nin PKK ile birlikte hareket etmesi ABD'nin doğal olarak tepkisini çekebilecektir. Haşdi Şabi üniforması giyecek PKK, artık İran'ın bir aracı haline dönüşmüş olacaktır. Böyle bir durum ABD'nin Suriye'deki PYD yapılanmasını gözden geçirmesi açısından önemli husustur. PYD'nin PKK ile bağını kopartmayı hedefleyen ABD, bu iddiasını başaramazsa İran ile iş birliği yapan bir terör örgütüne yardım eden ve kollayan devlet pozisyonunda olabilecektir.