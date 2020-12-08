THY’den Fatmanur Altun açıklaması: Şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un Türk Hava Yolları'ndaki görevinden dolayı kendi talebi doğrultusunda herhangi bir ücret almadığı açıklandı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Türk Hava Yolları A.O.' ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

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