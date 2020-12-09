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Bakan Elvan: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız

Hazine ve istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız

Giriş Tarihi: 9.12.2020 23:25 ABONE OL
Bakan Elvan: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız.

"BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÖVİZ AÇIĞI YOK"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır."

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Bakan Elvan: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız
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