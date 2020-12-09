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Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha teslim oldu

: "İkna çalışmaları neticesinde 'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu."

Giriş Tarihi: 9.12.2020 20:24 ABONE OL
Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230'a yükseldi

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Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha teslim oldu
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