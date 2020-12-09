CHP'nin 'Devlet arazisi satıldı' iddiası boş çıktı! Tahsis bedelini fiyat olarak gösterdiler

"SATILDI DEMEK VİCDANSIZLIKTIR"

Yılmaz, muhalefetin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek şu bilgileri aktardı: "Tahsis edilen bir yerin, değeri 100 Milyon TL olan bir yerin değerinin 400-500 Milyon TL olduğunu söyleyerek tahsisteki binde bir tutarındaki harcın devlete yatırılacağı parayla bu yerin satıldığını iddia etmek çok büyük vicdansızlıktır. 350 Milyon TL'lik yeri 5 Milyon TL'ye satıyor diyorlar. Arkadaşlar kimsenin kimseye bir yer sattığı yok. Tahsis bu. Devletin, Milli Emlak'ın, Maliye Hazinesi'nin sanayi arazileri içerisinde 150 dönüm arazisi var mı? Yok. Bir devlet yatırımı yapılacakken, devlete ait olan yere mi yaparsınız yoksa yer satın alıp bu maliyetin üstüne maliyet mi eklersiniz? Tabi ki eldeki Maliye Hazinesi alanlarından biri değerlendirilecek. Ama bir kere şunu bırakalım, peşkeş diyerek '350 Milyonluk yer 5 Milyona satılıyor' demek ucuz siyaset aracıdır. İşin özünden kopup, işi siyaset mecrasına çekersek, iletişim kanallarını tıkayıp bu yatırımın daha doğru bir yere kaydırılma şansının önüne de set çekersiniz."

"KEŞKE ARAYIP SORSAYDINIZ"

Muhalefet partisi temsilcilerinin konu gündeme gelince hiçbir şekilde iletişime geçmediğinden yakınan Başkan Yılmaz, "Gönül isterdi ki CHP İlçe Başkanı, Grup Başkanvekili telefon açsalardı ve sorsalardı konu nedir diye. Biz de bilgi verseydik. Tabi ki muhalefetini yapsınlar ama bir iletişim kurmadan Silivri Belediye Başkanını, Cumhur İttifakını, bu işin içine katarak ve kamuoyunda küçük düşürmeye çalışmak sizin başaramayacağınız beyhude bir çabadır. 'Peşkeş çekildi, satıldı' gibi çirkin söylemlerle vatandaşlarımızın aklını bulandırmayın, bulanık suda balık avlamaya kalkmayın." diye konuştu.