Halk Ekmek önündeki kuyruğun nedeni belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) son 3 gündür Halk Ekmek büfelerinin AK Parti ve MHP meclis üyelerinin ret kararı vermesi nedeniyle mevcut sayılarının artırılmadığını bu nedenle de uzun kuyruklar oluştuğunu öne sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu yöndeki iddiaları da bazı televizyon kanalları ve internet siteleri tarafından haberleştirildi. Halk Ekmek büfeleri önünde bekleyen vatandaşlar üzerinden algı çalışması yürütüldü.



'MECLİSE GETİRİN İNCELEYELİM'



Ancak İBB yönetiminin iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 12 Mart'ta gerçekleşen İBB Meclisi'nde İBB yönetimi, meclisin yetkisinin başkanlık makamına ve Halk Ekmek A.Ş'ye devrini istedi. AK Parti ve MHP grupları ise meclisin yetkisinin devredilemeyeceğini usulen ve hukuken mümkün de olmadığını dile getirdi. Meclise gelen mevcut kira sürelerinin uzatılması teklifi ise oybirliği ile meclisten geçti. İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "Meclisin yetkisinin devri söz konusu olamaz, eğer İBB yönetimi nerede büfe açılmasını ve kimlere verilmesini istiyorsa liste halinde getirsin meclis ona göre değerlendirme yapsın" dedi.





'NE BAŞKANA NE ŞİRKETE DEVREDİLEMEZ'



Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar "Belediye taşınmazlarının ne şekilde kullanılacağına karar verme mercii belediye meclisidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi bu yetkisini başkana devredemeyeceği gibi Belediyenin bir şirket olan İstanbul Halk Ekmek'e de devredemez. Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştayın bu konuda net çizgileri vardır. Bir devir söz konusu olacaksa da bir sınırı ve süresi olması zorundadır. Ancak bize gelen teklifte sınırsız ve süresiz yetki devri isteniyor. Bu meclisin işlevsiz hale getirilmesi ve fesih edilmesidir. Bu ise mümkün değildir" dedi.



YENİ HALK EKMEK BÜFELERE 'HAYIR' DEMEDİK



Mart ayında kapanan dosyanın 9 ay sonra tekrar gündeme gelmesi sonrası Hukuk Komisyonu Başkanı Kaynar, "5393 sayılı Kanun, Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere büfe koyma yetkisini Belediye Meclisi'ne vermiş. Meclis yetkisini sorgusuz sualsiz neden başkana devretsin? Nitekim gönderdikleri listeyi aynen onayladık ve karar oybirliği ile çıktı. Meclis, Halk Ekmek büfesi açılmasına 'hayır' demedi sadece meclise ait olan yetkinin sınırsız bir şekilde belediye başkanına devredilmesi talebine hayır dedi" diye konuştu.

İŞLEYEN SİSTEMİ BOZDULAR



İBB yönetiminin Halk Ekmek büfeleri üzerinden algı oyununa giriştiğini belirten Kaynar, "Halk Ekmek büfeleri önünde neden kuyruk oluşur? Tıkır tıkır işleyen sistemi bozdular. Eğer sisteme müdahale edersen kuyruk olur. Halk Ekmek fabrikaları doğru düzgün çalıştırılmıyor. Büfelere sadece belirli saatlerde belirli sayıda ekmek gidiyor. Vatandaşın daha önce olduğu gibi gittiği her an ekmek bulabilme imkanı olsa neden kuyruğa girsin? Büfelere zamanında ekmek verilmiyor. Dolayısıyla 14.00'da gelecek ekmek için vatandaş 13.30'da kuyruğa giriyor. Şimdi büfelere her saat ekmek akışı olsa ve fabrikalar düzgün çalıştırılsa böyle görüntüler olur mu? Burada yapılmak istenen algı oyunu, Halk Ekmek büfelerinin yetersiz olduğu algısı, vatandaş büfe bulamadığı için büfe arıyor ve kuyruğa giriyor algısı. Bir de Halk Ekmek büfeleri önünde oluşturulan kuyrukla yoksulluk arttı algısı. Ancak vatandaşın derdi büfe bulamamak değil ekmek bulamamak ekmek olsa ekmeğini alan gidecek keyfi olarak neden kuyrukta bekleme ihtiyacı hissetsin" ifadelerini kullandı.

HDP'YE PEŞKEŞ ÇEKİLMEK İSTENİYOR



Kaynar konuyla alakalı verdiği demeçte büfelerin HDP'lilere verilmek istendiği vurguladı. Kaynar, "CHP'lilerin derdi, seçim öncesi ittifak ortaklarına verdikleri sözün gereği, açık ve gizli ortaklarına meclisi devre dışı bırakarak, büfe dağıtmak ise buna rıza göstermeyeceğimizi zaten belirttik. Halk Ekmek büfeleri kendisi işletmiyor. Üçüncü kişilere veriyor. Zaten bizim de karşı çıktığımız yer burası. Belediye meclisinin kararıyla olacak bir işi, Halk Ekmek'e devrediyoruz. Halk Ekmek de bunu belediye meclisi adına tutup birilerine veriyor. Bizde diyoruz ki bu yetki meclise ait. Bu yetkiyi size devredemeyiz. Bizim adımıza başkan tarafından hiç olamayacak kişilere verilirse bu tehlikeyi meclis olarak nasıl göze alabiliriz?" şeklinde konuştu.